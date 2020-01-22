В Фонде госимущества допускают приватизацию "Центрэнерго" и шахты "Краснолиманская" одним пакетом

Фонд государственного имущества допускает возможность приватизации Центрэнерго и "Угольной компании "Краснолиманская" одним пакетом.

Об этом сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах Украинского дома в Давосе.

"Это вариант. Мы действительно обсуждаем это с правительством. Моя задача - организовать прозрачный аукцион.

Но для того, чтобы он был организован вовремя и синхронизировано, мы общаемся с Министерством энергетики и экологии, Министерством экономики, премьер-министром, для того, чтобы выбрать правильную политику по части энергоактивов, в том числе таких активов, как ТЭЦы и облэнерго", - заявил Сенниченко.

По его словам, приватизация таких объектов, как "Краснолиманская", должна рассматриваться в контексте реформы всей угледобывающей отрасли.

Он также выразил надежду, что в апреле-мае будет объявлен аукцион по отелю "Днепр".

"Мы говорим о ряде объектов hotel hospitality, среди них - и "Днепр", и "Президент-отель". "Днепр" имеет лучшую готовность к выдвижению его на аукцион.

Надеемся, что где-то в апреле-мае мы объявим аукцион. По "Президент-отелюю" - мы работаем над подготовкой к удачной приватизации", - добавил глава Фонда госимущества.

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Напомним:

Фонд госимущества начал процедуру отбора советников по приватизации для "Центрэнерго", для анализа состояния дел в компании по результатам 2019 года Фонд привлекает аудиторскую компанию.