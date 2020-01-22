У Фонді держмайна допускають приватизацію "Центренерго" і шахти "Краснолиманська" одним пакетом

Фонд державного майна допускає можливість приватизації Центренерго та "Вугільної компанії "Краснолиманська" одним пакетом.

Про це повідомив голова Фонду Дмитро Сенниченко агентству "Інтерфакс-Україна" у кулуарах Українського дому в Давосі.

"Це варіант. Ми дійсно обговорюємо це з урядом. Моє завдання - організувати прозорий аукціон.

Але для того, щоб він був організований вчасно і синхронізовано, ми спілкуємося з Міністерством енергетики та екології, Міністерством економіки, прем'єр-міністром, для того, щоб вибрати правильну політику по частині енергоактивів, в тому числі таких активів, як ТЕЦи і обленерго ", - заявив Сенниченко.

За його словами, приватизація таких об'єктів, як "Краснолиманська", має розглядатися в контексті реформи всієї вугледобувної галузі.

Він також висловив надію, що в квітні-травні буде оголошено аукціон по готелю "Дніпро".

"Ми говоримо про ряд об'єктів hotel hospitality, серед них - і "Дніпро", і "Президент-готель". "Дніпро" має кращу готовність до висування його на аукціон.

Сподіваємося, що десь в квітні-травні ми оголосимо аукціон. По "Президент-готелю" - ми працюємо над його підготовкою до вдалої приватизації", - додав голова Фонду держмайна.

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Нагадаємо:

Фонд держмайна розпочав процедуру відбору радників з приватизації для "Центренерго", для аналізу стану справ у компанії за результатами 2019 року Фонд залучає аудиторську компанію.