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Фонд госимущества начал подготовку к приватизации "Центрэнерго"

Вторник, 21 января 2020, 11:35
 

Фонд госимущества начал процедуру отбора советников по приватизации для "Центрэнерго", для анализа состояния дел в компании по результатам 2019 года Фонд привлекает аудиторскую компанию.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Инвестиционные советники уже работают с 5 объектами большой приватизации, и Фонд государственного имущества Украины начал процедуры отбора советников по приватизации для Центрэнерго. В феврале будут запущены процедуры подготовки к приватизации ряда следующих объектов большой приватизации.

С целью детального анализа состояния дел в компании по результатам 2019 года Фонд госимущества также привлекает аудиторскую компанию с безупречной репутацией", - заявил глава Фонда Дмитрий Сенниченко.

В Фонде отметили, что провели ротацию членов наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" и объявили новый конкурс на руководителя этой госкомпании.

Инвестиционные советники - это компании или лица, которые готовят крупные государственные предприятия к продаже частным инвесторам.

Напомним:

Ранее премьер Алексей Гончарук заявил, что компания Центрэнерго - в топ-приоритете на приватизацию, а правительство будет делать все возможное, чтобы туда зашел сильный иностранный игрок.

Заместитель министра экономики Павел Кухта заявил, что приватизация "Центрэнерго" может состояться в 2020-2021 годах.

Экономическая правда

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Фонд госимущества Центрэнерго

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