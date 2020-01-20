За год налоговая выписала штрафов на 290 миллионов за незаконную продажу табака и алкоголя

За нарушение правил оборота подакцизных товаров в 2019 году начислено 290,5 миллиона гривен финансовых санкций, что на 47% больше, чем было в 2018 году (197,6 миллиона гривен).

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В 2019 году за осуществление безлицензионной деятельности общая сумма выписанных штрафов составила 182,3 млн грн, что на 145,1 млн. грн. больше по сравнению с 2018 годом (37,2 млн грн).

За хранение, транспортировку, реализацию фальсифицированных, алкогольных напитков и табачных изделий без марок акцизного налога установленного образца или с поддельными марками акцизного налога - 22,4 млн грн, что на 6,6 млн грн больше по сравнению с 2018 годом (15,8 млн грн).

Напомним:

Бизнес-среда предлагает урегулировать ситуацию с акцизным налогом, как альтернатива предлагается переформатирование уплаты акциза и закладки его в цену оптовыми торговцами, которые являются крупными игроками рынка.