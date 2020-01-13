Бизнес предлагать закладывать акцизный налог на сигареты в цену "оптовикам"

Бизнес-среда предлагает урегулировать ситуацию с акцизным налогом, как альтернатива предлагается переформатирование уплаты акциза и закладки его в цену оптовыми торговцами, которые являются крупными игроками рынка.

Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация.

Как сообщается, в 2015 году с целью пополнения местных бюджетов в перечень налогов было добавлено акцизный налог с розничных продаж, который составляет 5% и уплачивается при реализации алкогольных напитков, табачных изделий и горючего. Однако, по мнению бизнеса, внедрение этого налога вызвало много дискуссий и прогнозов относительно невыполнения плана по его сбора.

С 2016 года ставка 5% акцизного налога с розничной реализации топлива была добавлена к основной ставке, которую платят импортеры или производители. Однако, учитывая то, что распределение налогов не происходило автоматически, задержки в поступлении в местные бюджеты составили до 3-х месяцев.

По информации Государственной налоговой службы, в 2019 году выполнение плана по сбору акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий выполнен лишь на 42%. По мнению ЕБА это означает, что большое количество недобросовестных предпринимателей, на данный момент, просто уклоняется от уплаты соответствующих налогов.

По словам бизнес-сообщества объяснений подобной ситуации может быть несколько.

Во-первых, реализация без использования РРО позволяет реализовывать пачку табачных изделий без уплаты 5% акциза, который можно положить как разницу непосредственно в карман реализаторов.

Во-вторых, на сегодня в стране существует около 55 тыс. Розничных точек, однако, лишь 300 налоговиков, уполномоченных осуществлять контроль, физически невозможным контроль всех торговых точек.

В-третьих, стоимость лицензии на розничную торговлю позволяет заработать гораздо больше чем затраты на нее (стоимость лицензии для торговли табачными изделиями составляет от 250 грн до 2 тыс грн в год), а в некоторых случаях и вообще предприниматели ее не оформляют.

Альтернативой решения данной ситуации может быть переформатирование уплаты данного налога и закладки его в цену оптовыми торговцами, которые являются крупными игроками рынка.

Кроме того, осуществлять контроль также будет значительно легче, ведь, по информации ГНС, на сегодня выдано более 100 оптовых лицензий.

"Уплата налога будет происходить исходя из максимальной розничной цены и на основе данных РРО. При реализации продукции розничным торговцам в стоимость налог уже будет включено. Тогда как раньше только розничный торговец закладывал это в стоимость для конечного потребителя, хотя фактически сам налог мог и не выплачиваться. Что важно - для конечного потребителя на стоимость продукции данная процедура никак не повлияет, однако, служить одним из инструментов постепенной детенизации сферы", - пояснила руководитель FMCG направлении ЕБА Кристина Линиченко.

На данный момент данная норма заложена в проекты законов №2501, №2502 и №2503, а также №1210. Поэтому бизнес-сообщество призывает Верховную Раду обратить на это внимание при принятии финального решения.

Напомним:

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация отмечала необходимость отменить марку акцизного налога на винах, где стоимость самой марки в 19 раз превышает ставку акциза.