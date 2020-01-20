За рік податкова виписала штрафів на 290 мільйонів за незаконний продаж тютюну та алкоголю

За порушення правил обігу підакцизних товарів у 2019 році нараховано 290,5 мільйона гривень фінансових санкцій, що на 47% більше ніж було у 2018 році (197,6 мільйона гривень).

Про це повідомляє прес-служба ДПС.

У 2019 році за провадження безліцензійної діяльності загальна сума виписаних штрафів склала 182,3 млн грн, що на 145,1 млн. грн. більше порівняно з 2018 роком (37,2 млн грн).

За зберігання, транспортування, реалізацію фальсифікованих, алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку - 22,4 млн грн, що на 6,6 млн грн більше у порівнянні з 2018 роком (15,8 млн грн).

Нагадуємо:

Бізнес-середовище пропонує врегулювати ситуацію з акцизним податком, як альтернатив пропонується переформатування сплати акцизу та закладення його в ціну оптовими торговцями, які є великими гравцями ринку.