Все разделы
Укр / Рус

Amazon разрабатывает технологию, которая позволит рассчитываться в магазинах ладонью

Понедельник, 20 января 2020, 14:18
 

Компания Amazon разрабатывает новую технологию, которая позволит рассчитываться в магазинах ладонью вместо наличных или карты.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Amazon создает терминалы оформления заказов, которые будут связывать отпечаток ладони человека с его аккаунтом в банке. Для этого сначала нужно просканировать ладонь, чтобы устройство запомнило текстуру кожи, неровности, вены.

Биометрическая информация и история покупок пользователей будет храниться на облаке Amazon", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие терминалы планируют разместить в заведениях быстрого питания, кафе и других местах, где всегда большой поток людей.

The Wall Street Journal пишет, что технологией заинтересовались такие компании, как Mastercard, Visa, JPMorgan, Wells Fargo и Synchrony Financial.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

гаджеты технології Amazon

powered by lun.ua
Материалы по теме
13 впечатляющих технических новинок с выставки в Лас-Вегасе 20 января 2020, 13:00
12 технологий 2019 года, которые на наших глазах создают будущее человечества 26 декабря 2019, 10:30
Армия в смартфоне: в Минобороны анонсировали электронный военный билет 19 декабря 2019, 16:44
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!