Amazon разрабатывает технологию, которая позволит рассчитываться в магазинах ладонью

Компания Amazon разрабатывает новую технологию, которая позволит рассчитываться в магазинах ладонью вместо наличных или карты.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Amazon создает терминалы оформления заказов, которые будут связывать отпечаток ладони человека с его аккаунтом в банке. Для этого сначала нужно просканировать ладонь, чтобы устройство запомнило текстуру кожи, неровности, вены.

Биометрическая информация и история покупок пользователей будет храниться на облаке Amazon", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие терминалы планируют разместить в заведениях быстрого питания, кафе и других местах, где всегда большой поток людей.

The Wall Street Journal пишет, что технологией заинтересовались такие компании, как Mastercard, Visa, JPMorgan, Wells Fargo и Synchrony Financial.

Экономическая правда