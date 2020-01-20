Amazon розробляє технологію, яка дозволить розраховуватися в магазинах долонею

Компанія Amazon розробляє нову технологію, яка дозволить розраховуватися у магазинах долонею замість готівки чи картки.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

"Amazon створює термінали оформлення замовлень, які будуть пов'язувати відбиток долоні людини з її обліковим записом у банку. Для цього спочатку потрібно просканувати долоню, щоб пристрій запам'ятав текстуру шкіри, нерівності, вени.

Біометрична інформація та історія покупок користувачів буде зберігатися на хмарі Amazon", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі термінали планують розмістити у закладах швидкого харчування, кав'ярнях та інших місцях, де завжди великий потік людей.

The Wall Street Journal пише, що технологією зацікавилися такі компанії, як Mastercard, Visa, JPMorgan, Wells Fargo та Synchrony Financial.

Економічна правда