Все разделы
Укр / Рус

SpaceX готова к своему первому полету с экипажем NASA

Понедельник, 20 января 2020, 09:00
 

Компания Илона Маска SpaceX провела последнее испытание ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon и готова к своему первому полету с экипажем NASA.

Источник: Bloomberg

Детали: Тест на безопасность показал, что космический корабль SpaceX может безопасно прервать миссию, если после взлета что-то пойдет не так. Маск назвал испытания "идеальной картинкой".

Кэти Людерс, менеджер программы коммерческого экипажа NASA, отметила "безупречное выполнение" миссии прерывания.

Оборудование, необходимое для первого запуска с астронавтами, вероятно, будет готово к концу февраля.

Прямая речь Маска: "Представляется вероятным, что первый запуск экипажа может произойти во втором квартале".

Николай Донев, УП

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

SpaceX Маск космос

powered by lun.ua
Материалы по теме
Первый космический турист SpaceX будет искать спутницу через телешоу 13 января 2020, 11:15
SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink 7 января 2020, 10:00
12 технологий 2019 года, которые на наших глазах создают будущее человечества 26 декабря 2019, 10:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!