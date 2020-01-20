SpaceX готова до свого першого польоту з екіпажем NASA

Компанія Ілона Маска SpaceX провела останнє випробування ракети Falcon 9 з космічним кораблем Crew Dragon і готова до свого першого польоту з екіпажем NASA.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Тест на безпеку показав, що космічний корабель SpaceX може безпечно перервати місію, якщо після зльоту щось піде не так. Маск назвав випробування "ідеальною картинкою".

Менеджер програми комерційного екіпажу NASA Кеті Людерс зазначила "бездоганне виконання" переривання місії.

В SpaceX повідомили, що обладнання, необхідне для першого запуску з астронавтами, ймовірно, буде готове до кінця лютого

Пряма мова Маска: "Можливо перший запуск екіпажу може статися в другому кварталі 2020 року".

Микола Донєв, УП