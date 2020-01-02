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Кардиолог обвиняет Apple в нарушении патента из-за Apple Watch

Четверг, 2 января 2020, 12:26
 

Американский кардиолог обвиняет Apple в нарушении патента на свой метод выявления мерцательной аритмии, который используют в Apple Watch.

Об этом пишет Vector со ссылкой на Engadget.

По словам Визеля, он поделился подробностями патента с Apple в сентябре 2017 года. После этого компания "отказалась добросовестно вести переговоры" и не оставила кардиологу другого выбора, кроме как обратится в суд. Визель надеется запретить Apple использовать его метод без выплаты роялти.

Apple не впервые сталкивается с патентным иском. Часто подают в суд "патентные тролли", которые или вообще не разработали какую-то конкретную технологию, или не планируют внедрять ее в реальный продукт. В этом случае все сложнее, ведь Визель реальный изобретатель. 

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