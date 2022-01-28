Apple тестирует разблокировку iPhone лицом в маске
Пятница, 28 января 2022, 10:10
Компания Apple выпустила бета-версию операционной системы iOS 15.4 для разработчиков, в которой добавили возможность настроить Face ID для распознавания лица в защитной маске.
Об этом сообщает macrumors.
Технология состоит в распознавании особенностей области вокруг глаз. В настройках устройства можно выбрать, использовать Face ID с маской или без нее.
В настройках также можно указать, что владелец смартфона постоянно носит очки. Это поможет более точному распознаванию.
Сейчас функция доступна только на iPhone 12 и 13.
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