Что сделало человечество за последние 10 лет: 16 выдающихся научных открытий

Через несколько дней закончится очередное десятилетие, и это отличный повод выбрать наиболее яркие научные открытия человечества.

За последние 10 лет ученые достигли значительного прогресса в понимании человеческого тела, нашей планеты и космоса, который нас окружает.

Они впервые сфотографировали черную дыру, обнаружили потенциально обитаемые планеты, создали вакцины от страшных заболеваний, отправили автоматические аппараты к астероидам, изобрели многоразовые ракеты.

ЭП собрала 16 наиболее ярких научных открытий уходящего десятилетия.

1. Искусственное мясо

5 августа 2013 года в Лондоне был представлен первый гамбургер, содержащий 140 грамм культивированного мяса, которое было создано группой профессора Марка Поста из университета Маастрихта. Бургер, на изготовление которого потребовалось два года и 325 тыс дол, состоял из 20 тыс тонких полос мышечной ткани коровы, выращенных в нидерландской лаборатории.

Повар Ричард Макгоун приготовил гамбургер перед телекамерами. Эксперты, диетолог Ханни Рутцер и автор исследований о будущем продуктов питания Джош Шонвальд посчитали, что мясо слишком сухое и обезжиренное.

С 2013 года мясная индустрия, выращенная в лабораторных условиях, значительно выросла: целый ряд стартапов, таких как New Age Meats и Memphis Meats, разрабатывают новые продукты питания.

2. Первая в истории посадка на поверхность кометы

Запущенный в 2004 году космический аппарат "Розетта" Европейского космического агентства в 2014 году приблизился к цели своей миссии — комете 67P/Чурюмова — Герасименко.

Затем в ноябре 2014 в рамках космической программы спускаемый аппарат "Розетты", который называется "Филы" совершил первую в истории мягкую посадку на поверхность планеты.

"Филы" должен был подойти к комете с относительной скоростью около 1 м/с и при контакте с поверхностью выпустить два гарпуна, так как слабая гравитация кометы не способна удержать аппарат, и он может просто отскочить. После посадки модуля "Филы" было запланировано начало выполнения научной программы:

— определение параметров ядра кометы;

— исследование химического состава;

— изучение изменения активности кометы со временем.

В 2014 была опубликована статья 67P/Churyumov-Gerasimenko, a Jupiter family comet with a high D/H ratio, в которой было отмечено более высокое по сравнению с земными океанами содержание тяжёлой воды во льду кометы — более чем в три раза. Этот результат противоречит принятой теории, что вода Земли имеет кометное происхождение

3. Составлена рекордно подробная карта эпигенома человека

В 2015 году крупная международная коллаборация исследователей завершила проект картирования человеческого эпигенома, задачей которого было проанализировать 111 эталонных тканей организма. Результаты этой работы опубликованы в 20 отдельных статьях, вышедших в последнем номере Nature.

Почему это важно и что такое эпигеном?

Эпигеном ("над-геном") — это совокупность всех меток, которые управляют чтением ДНК, но которые при этом не меняют самой последовательности ДНК.

Эпигеном состоит из химических веществ и белков, которые могут присоединяться к ДНК и изменять ее функцию, включая и выключая наши гены. Образ жизни человека и окружающая среда — такие факторы, как курение или как выглядит их диета, — могут иногда вызывать смертельные изменения в эпигеноме, которые могут вызывать рак.

Картирование эпигенома может помочь ученым понять, как развиваются опухоли и распространяется рак.

4. Частный космический корабль пристыковался к МКС

В мае 2012 года корабль Dragon, разработанный SpaceX был пристыкован к модулю Гармония, в рамках демонстрационной миссии SpaceX COTS Demo Flight 2/3. Dragon стал первым частным космическим кораблём, пристыкованным к Международной космической станции.

Ранее только четыре правительства — Соединенные Штаты, Россия, Япония и Европейское космическое агентство — смогли освоить столь сложные технологии.

Семь лет спустя в 2019 SpaceX впервые запустил пилотируемую версию "Дракона" — Crew Dragon, но без экипажа в рамках демонстрационного полета.

5. Первая ступень ракеты совершила мягкую посадку

В 2015 после запуска на орбиту 11 спутников Orbcomm-G2, первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 FT впервые успешно приземлилась на площадку Посадочной зоны 1.

После восстановления первая ступень повторно была успешно запущена в космос в 2017 году.

6. Искусственный интеллект обыграл человека в стратегическую игру Go

В 2015 программа для игры в го AlphaGo, разработанная компанией Google DeepMind выиграла матч у профессионального игрока в го на стандартной доске 19×19.

Эта победа ознаменовала собой важный прорыв в области ИИ, так как большинство специалистов по искусственному интеллекту считало, что подобная программа не будет создана ранее 2020—2025 годов.

В марте 2016 года программа выиграла со счётом 4:1 у Ли Седоля, профессионала 9-го дана (высшего ранга), во время исторического матча, широко освещавшегося в прессе

7. Создана синтетическая ДНК

ДНК всех живых существ состоит из двух типов пар аминокислот: A-T (аденин - тимин) и G-C (гуанин - цитозин). Этот четырехбуквенный алфавит составляет основу всей генетической информации в мире природы.

Но в 2017 ученые изобрели две новые буквы, неестественную пару оснований X-Y, которые они интегрировали в генетический алфавит бактерий E. coli.

Флойд Ромесбург, который руководил исследованием, считает, что его изобретение может улучшить методы лечения болезней. Например, изобретение может изменить способ разложения белков в организме, помогая лекарствам дольше оставаться в системе человека.

Ромесбург вместе с командой продолжает исследование того, как сделанное открытие может помочь в лечении рака и в создании лекарств от аутоиммунных заболеваний.

8. Автопилот для автомобиля

В сентябре 2017 года Audi объявила, что выпустила первый в мире автономный автомобиль "3-го уровня". Это означает, что ноги, руки и глаза человека не нужны для управления автомобилем.

Седан A8 может полностью автономно передвигаться. Человек ему нужен только в случае плохой погоды или отсутствия дорожной разметки.

Для сравнения, водители Tesla с функцией Autopilot должны быть готовы в любой момент взять управление автомобилем в свои руки, поэтому им рекомендуется постоянно следить за дорогой.

Спустя всего два месяца Waymo — автономное подразделение транспортных средств Alphabet, материнской компании Google, — объявило, что тестирует в Аризоне (США) минивэны с автономным управлением в Аризоне без людей за рулем. В 2018 году Waymo запустила первую полностью автономную службу такси в США.

9. Содержание СО2 в атмосфере Земли достигло пика за 800 000 лет

В 2018 году ученые обнаружили, что содержание двуокиси углерода в атмосфере достигло самого высокого уровня по крайней мере за 800 000 лет.

Когда мы добываем и сжигаем для вырабатывания электроэнергии такое ископаемое топливо как уголь, тепловые электростанции выбрасывают в атмосферу планеты парниковые газы. В частности, углекислый газ и метан. Они накапливаются в атмосферу и задерживают тепло.

2016 год был самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Тем не менее, климатологи ожидают, что 2019 год станет вторым самым жарким годом за всю историю 140-летнего наблюдения. Июль уже стал самым жарким месяцем в истории.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) предупредила, что сокращение выбросов парниковых газов в следующем десятилетии имеет решающее значение для избежания наихудших последствий серьезного изменения климата.

10. Ледяной покров Антарктики и Гренландии тает с беспрецедентной скоростью

Исследование, проведенное в апреле 2019 года, показало, что ледяной покров Гренландии теряет в среднем 286 млрд тонн льда в год. Два десятилетия назад среднегодовой показатель составлял всего 50 млрд.

В 2012 году Гренландия потеряла более 400 млрд тонн льда.

В то же время, Антарктида в последнее десятилетие теряла в среднем 252 млрд тонн льда в год. Для сравнения, в 1980-х годах Антарктида теряла 40 млрд тонн льда в год.

Более того, части ледника Туэйтс в западной Антарктиде отступают на 800 метров в год. Опубликованное в июле исследование показало, что таяние ледника Туэйтс, вероятно, приближается к необратимой точке, после которой весь ледник может рухнуть в океан. Если это произойдет, глобальный уровень моря может подняться более чем на 0,45 метра.

11. Телескопу впервые удалось сфотографировать черную дыру

Беспрецедентная фотография показывает сверхмассивную черную дыру в центре галактики Мессье-87, которая находится на расстоянии около 54 млн световых лет от Земли. Масса черной дыры эквивалентна 6,5 млрд солнц.

Хотя изображение несколько размыто, оно показывает как выглядят черные дыры: темные сферы, окруженные светящимся кольцом света.

Ученые десятилетиями бились над тем, чтобы запечатлеть черную дыру на камеру. Проблема заключалась в том, что черные дыры искажают пространство-время, из-за чего ничто не может вырваться из их гравитационного притяжения, даже свет. Тем не менее, спустя много лет ученым удалось сделать фото.

12. В Google создали квантовый компьютер

В 2019 инженеры Google создали квантовый компьютер, который может выполнить вычисление всего за 3 минуты, на которое самому быстрому суперкомпьютеру в мире потребуется 10000 лет.

Успешная разработка квантовых компьютеров, скорость работы которых миллионы порядков превышают показатели современных суперкомпьютеров, может помочь совершить технологический прорыв в сфере создания искусственного интеллекта и разработки новых лекарств.

13. Первая высокоэффективная вакцина против малярии

На начало XXI века заболеваемость составляла 350—500 млн случаев в год, из них 1,3—3 млн заканчивались смертью. Ожидалось, что смертность вырастет вдвое на протяжении следующих 20 лет.

По последним оценкам Всемирной организации здравоохранения, в год происходит от 124 до 283 млн случаев заражения малярийными плазмодиями и от 367 до 755 тысяч смертей от заболевания.

На 2019 год эффективность существующей вакцины против малярийного плазмодия низка 31−56%. Однако после трех десятилетий исследований и разработок первая в мире программа вакцинации против малярии началась в апреле. Эффективность новой вакцины оценивается в 90% и более.

14. Первая высокоэффективная вакцина против лихорадки Эбола

Вспышки эпидемии зафиксированы в Центральной и Западной Африке, летальность составляет от 25% до 90%, в среднем 50%. В декабре 2019 ВОЗ впервые провела предварительную квалификацию вакцины против лихорадки Эбола, что является важным шагом, который поможет ускорить ее лицензирование, доступ и развертывание.

Вакцина поставляется в дополнение к двум экспериментальным методам лечения, которые значительно повышают показатели выживаемости при Эболе.

Два новых метода лечения, называемые REGN-EB3 и mAb-114, представляют собой смесь антител, которые вводятся в кровоток людей. Эти методы лечения спасли 90% новых инфицированных пациентов в Конго после того, как ВОЗ объявила вспышку Эболы в Африке чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения во всем мире.

15. Ученые впервые зафиксировали предсказанные Эйнштейном гравитационные волны

Гравитационные волны порождаются движением массивных тел с переменным ускорением и распространяются в пространстве со скоростью света. Ввиду относительной слабости гравитационных сил эти волны имеют весьма малую величину, с трудом поддающуюся регистрации.

Тем не менее, еще в 1915 году Эйнштейн предсказал существование гравитационных волн. О думал, что они будут слишком слабыми, чтобы их можно было уловить на Земле. Современные инструменты обнаружения доказали обратное. С их помощью физики в 2016 году обнаружили гравитационные волны от столкновения двух черных дыр на расстоянии миллиардов световых лет.

За экспериментальное обнаружение гравитационных волн была присуждена Нобелевская премия по физике 2017 года.

Изучение гравитационных волн позволит существенно приблизить исследования к моменту Большого Взрыва, а также проверить инфляционную модель Вселенной и разрешить другие насущные проблемы теоретической физики и космологии.

16. Астрономы запустили в космос телескоп "Хеопс" для исследования 4000 экзопланет

В декабре 2019 Европейское космическое агентство запустило на орбиту космический телескоп "Хеопс" (Cheops — CHaracterising ExOPlanets Satellite), предназначенный для поиска и изучения экзопланет транзитным методом.

Основные цели "Хеопса" — планеты с массами от массы Венеры до массы Нептуна у соседних с Солнечной системой звезд. Задачей миссии является не столько поиск новых планет, сколько детальное изучение уже найденных. Цели для исследования выбираются из данных, собранных наземными проектами по поиску экзопланет, такими как SuperWASP и HAT-P.

По данным "Хеопса" ученые выберут кандидатов для более тщательного изучения с помощью больших телескопов, таких как будущий европейский супертелескоп E-ELT или преемник "Хаббла" — "Джеймс Вебб".

На ноябрь 2019 достоверно подтверждено существование 4133 экзопланет в 3073 планетных системах, из которых в 672 имеется более одной планеты. Общее количество экзопланет в галактике Млечный Путь в настоящее время оценивается не менее чем в 100 млрд, из которых 5-20 млрд, возможно, являются "землеподобными".

Также, согласно текущим оценкам, около 34% солнцеподобных звёзд имеют в обитаемой зоне планеты, сравнимые с Землё. Общее количество планет вне Солнечной системы, напоминающих Землю и обнаруженных по состоянию на август 2016 года, составляет 216.