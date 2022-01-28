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Рекорд за все время: Apple показала финрезультаты за квартал

Пятница, 28 января 2022, 12:33
 
getty images

Американский техгигант Apple получил рекордную за все время выручку в первом квартале 2022 года финансового года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Apple, финансовая отчетность компании.

Отметим, что финансовый год в США начинается 1 октября, поэтому первый квартал 2022 года закончился 25 декабря 2021 года.

За этот период Apple получила рекордную выручку в размере 123,9 млрд долларов, что на 11% превышает результаты в прошлом году. Квартальная часть прибыли на акцию составила 2,10 дол.

В финотчетности отмечается, что наибольшую выручку компания получила от продажи iPhone (71,6 млрд долларов, +9% г/г) и сервисов (19,5 млрд долларов, +23% г/г). В частности, компания больше всего нарастила выручку именно от продажи сервисов.

В то же время сократились продажи только одной категории – iPad. За квартал они были проданы на 7,2 млрд долларов, что на 14% меньше, чем в прошлом.

Чистая прибыль компании за квартал составляет 34,6 млрд долларов – на 20% больше по сравнению с 2021 годом. Такие результаты превысили прогнозы компании в 31,1 млрд долларов.

Капитализация компании достигает 2,6 трлн долларов, Apple (AAPL) является одной из крупнейших компаний мира по рыночной стоимости.

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Экономическая правда

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Apple

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