"Дьявол в деталях": ЕС заявил о возможном иске в ВТО против торгового соглашения США-Китай

Европейский Союз проверит, соответствует ли масштабное соглашение США и Китая глобальным торговым правилам, заявил в четверг еврокомиссар по вопросам торговли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В среду Вашингтон и Пекин отказались от 18-месячной торговой войны, пошатнувшей глобальный экономический рост, подписав соглашение, согласно которому Китай нарастит покупку товаров и услуг в США.

"Дьявол в деталях", - заявил еврокомиссар по вопросам торговли Фил Хоган. Он добавил, что пока детали "несколько схематичны".

"Они вышли за привычные рамки заключения соглашений... и договариваются непосредственно на двусторонней основе, и нам придется оценить, соответствует ли это ВТО".

Хоган заявил, что "структурные реформы" в Китае, к которым стремятся ЕС и Соединенные Штаты, не были упомянуты в соглашении, и ЕС хочет увидеть, что будет на втором этапе переговоров между США и Китаем.

Он также заявил, что Соединенным Штатам и ЕС необходимо срочно решить спор по субсидиям на самолеты. Только Пекин и китайская аэрокосмическая промышленность в итоге получат пользу от трансатлантического спора в духе "око за око" в отношении пошлин.

Европейская правда