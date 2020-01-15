Криминалитет угрожает руководителям таможни, речь идет не просто о бандитах — Нефьодов

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что криминалитет угрожает руководителям таможни, и, по его словам, речь идет не просто о бандитах.

Об этом он заявил в интервью "Громадському радіо".

"К сожалению, угрожает, и к сожалению, угрожает не только криминалитет в смысле бандитов.

Мы знаем, что у нас часто пользуются услугами каких-то карманных общественных организаций или псевдоактивистов, которые иногда не допускают новых руководителей к рабочим местам, и говорят, что те, кто были раньше - это крепкие профессионалы. Ну и что, что немного запятнаны? Зато они хорошие люди, надо сохранять за ними должности", - сказал Нефедов.

"К сожалению, они очень часто пользуются еще не до конца обновленными правоохранительными органами", - добавил руководитель Таможенной службы.

Он, в частности, назвал пример с обысками у нового руководителя Львовской таможни, подозреваемого в недостоверных данных в трудовой книжке, якобы внесенных 19 лет назад.

"Это просто методы давления, но это означает, что там мы делаем что-то такое, что вызывает у нечестных дельцов ненависть и желание с нами бороться. Отвечать на это мы можем только своей честной работой и в рамках закона", - добавил Нефьодов.

По его словам, сейчас идет процесс увольнения 500-600 "наиболее одиозных сотрудников", после чего начнется процесс полноценной переаттестации тех, кто остался.