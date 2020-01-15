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Криміналітет погрожує керівникам митниці, йдеться не просто про бандитів — Нефьодов

Середа, 15 січня 2020, 17:09
 

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що криміналітет погрожує керівникам митниці, і, за його словами, мова йде не просто про бандитів.

Про це він заявив в інтерв'ю "Громадському радіо".

"На жаль, погрожує, і на жаль, погрожує не тільки криміналітет в сенсі бандитів.

Ми знаємо, що в нас часто користуються послугами якихось кишенькових громадських організацій або псевдоактивістів, які інколи не допускають новопризначених керівників до робочих місць, і кажуть, що ті, хто були раніше – це міцні професіонали. Ну й що, що трохи заплямовані? Зате вони гарні люди, треба зберігати за ними посади", - сказав Нефьодов.

"На жаль, вони дуже часто користуються ще не до кінця оновленими правоохоронними органами", - додав керівник Митної служби.

Він, зокрема, назвав приклад з обшуками у нового керівника Львівської митниці, якого підозрювали в недостовірних даних в трудовій книжці, нібито внесених 19 років тому.

"Це просто методи тиску, але це означає, що там ми робимо щось таке, що викликає у нечесних ділків ненависть і бажання з нами боротися. Відповідати на це ми можемо тільки своєю чесною роботою та в межах закону", - додав Нефьодов.

За його словами, зараз йде процес звільнення 500-600 "найбільш одіозних співробітників", після чого почнеться процес повноцінної переатестації тих, хто залишився.

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митниця

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