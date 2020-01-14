Рада предусмотрела в бюджете 2 миллиарда на развитие предпринимательства

Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за закон об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, которыми создается Фонд развития предпринимательства.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

За соответствующее решение проголосовал 261 депутат.

Отмечается, что из государственного бюджета выделят 2 миллиарда гривен на программу "Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства" на внедрение программы доступного кредитования.

Финансирование этой программы в бюджете на 2020 год будет осуществляться за счет средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физлиц в сумме 2 млрд грн.

"Фонд развития предпринимательства призван способствовать развитию субъектов микро и малого предпринимательства. Расширение и упрощение доступа ММП к инвестиционному кредитованию позволит им создать рабочие места, увеличить объемы производства и экспорта, развивать высокотехнологичное производство и внедрять инновации, повышать энергоэффективность.

Такая программа также будет побуждать к возвращению трудовых мигрантов, поскольку увеличит доступность дешевого кредитования", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что поддержка будет предоставляться по двум направлениям:

первый - удешевление кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9 процентов годовых по кредитам в национальной валюте. Процент зависит от размера и типа бизнеса:

5% годовых - если выручка до 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места;

7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%;

9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн грн;

5% годовых - если выручка до 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места; 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%; 9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн грн; второй - предоставление частичных гарантий по кредитам, предоставленным микро и малому бизнесу, если у них не хватает залога.

Экономическая правда