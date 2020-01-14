Рада передбачила в бюджеті 2 мільярди на розвиток підприємництва

Верховна рада проголосувала у другому читанні та в цілому за закон про зміни до державного бюджету на 2020 рік, якими створюється Фонд розвитку підприємництва.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

За відповідне рішення проголосував 261 депутат.

Зазначається, що з державного бюджету виділять 2 мілярди гривень на програму "Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва" на впровадження програми доступного кредитування.

Фінансування цієї програми у бюджеті на 2020 рік здійснюватиметься за рахунок кошів від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізосіб у сумі 2 млрд грн.

"Фонд розвитку підприємництва покликаний сприяти розвитку суб’єктів мікро та малих підприємництва. Розширення та спрощення доступу ММП до інвестиційного кредитування дозволить їм створити робочі місця, збільшити обсяги виробництва та експорту, розвивати високотехнологічне виробництво та впроваджувати інновації, підвищувати енергоефективність.

Така програма також спонукатиме до повернення трудових мігрантів, оскільки збільшить доступність дешевшого кредитування", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що підтримка буде надаватися за двома напрямками:

перший – здешевлення кредитів шляхом компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 та 9 відсотків річних за кредитами у національній валюті. Відсоток залежить від розміру та типу бізнесу:

5% річних – якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця;

7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%;

9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн грн;

другий – надання часткових гарантій за кредитами, наданими мікро та малому бізнесу, якщо у них не вистачає застави.

Економічна правда