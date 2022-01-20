Раде рекомендовали принять "экономический паспорт" за основу
Налоговый комитет Верховной Рады на заседании 20 января рекомендовал парламентариям поддержать законопроект об экономическом паспорте за основу.
Об этом сообщил нардеп и член налогового комитета ВР Ярослав Железняк.
Документ поддержали 17 из 34 членов комитета, 4 проголосовали "против".
По словам Железняка, законопроект могут вынести в зал на голосование в ближайшие пленарные недели.
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Напоминаем:
Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде два законопроекта о введении экономического паспорта.
Предлагается, что совершеннолетние украинцы, родившиеся с 1 января 2019 года, получат более 620 тысяч гривен каждый.
Кроме того, что нужно родиться позже в 2019 году, необходимо выполнить еще два условия: иметь украинское гражданство и проживать на территории Украины в течение последних 5 лет.
Из бюджета деньги будут перечисляться в Фонд будущих поколений, который должен начать копить деньги с 2023 года. Он будет наполняться средствами, получаемыми государством от рентной платы.
Во властной команде ожидают, что дети, которые будут иметь экономический паспорт и получать на спецсчета средства от рентных платежей, на момент достижения совершеннолетия будут на счетах по 10 тысяч долларов в эквиваленте (в гривне с учетом инфляции).
Экономическая правда
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