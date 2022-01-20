Раде рекомендовали принять "экономический паспорт" за основу

Налоговый комитет Верховной Рады на заседании 20 января рекомендовал парламентариям поддержать законопроект об экономическом паспорте за основу.

Об этом сообщил нардеп и член налогового комитета ВР Ярослав Железняк.

Документ поддержали 17 из 34 членов комитета, 4 проголосовали "против".

По словам Железняка, законопроект могут вынести в зал на голосование в ближайшие пленарные недели.

Больше о том, кто получит деньги, откуда их возьмут и хватит ли денег на программу, читайте в статье Экономической правды: Поколение Зе: рожденные при президенте Зеленском получат по 20 тысяч евро. Как это будет?

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде два законопроекта о введении экономического паспорта.

Предлагается, что совершеннолетние украинцы, родившиеся с 1 января 2019 года, получат более 620 тысяч гривен каждый.

Кроме того, что нужно родиться позже в 2019 году, необходимо выполнить еще два условия: иметь украинское гражданство и проживать на территории Украины в течение последних 5 лет.

Из бюджета деньги будут перечисляться в Фонд будущих поколений, который должен начать копить деньги с 2023 года. Он будет наполняться средствами, получаемыми государством от рентной платы.

Во властной команде ожидают, что дети, которые будут иметь экономический паспорт и получать на спецсчета средства от рентных платежей, на момент достижения совершеннолетия будут на счетах по 10 тысяч долларов в эквиваленте (в гривне с учетом инфляции).

Экономическая правда