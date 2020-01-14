Премии от уплаченных "Газпромом" 2,9 миллиардов долларов еще не выплатили – Витренко

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что премии за полученные от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов еще не были назначены, но это действительно прямо предусмотрено трудовыми контрактами конкретных работников компании.

Об этом он написал в Facebook.

"Моя позиция - быть открытым и искренним в коммуникации. Поэтому не уходил от ответа на этот вопрос (о премии - ред.) или не пытался пустить пыль в глаза читателям популистскими фразами. Честно сказал, что по контрактам группа работников должна получить 1% от полученных денег (на самом деле даже меньше)", - заявил он.

По словам Витренко, по состоянию на 14 января 2020 года премии топ-менеджменту "Нафтогаза" еще не выплатили.

"Сейчас могу абсолютно честно утверждать, что премии за полученные от Газпрома накануне Нового года 2,9 миллиарда долларов еще не были назначены. Хотя это действительно прямо предусмотрено трудовыми контрактами конкретных работников компании", - подчеркнул он.

Исполнительный директор "Нафтогаза" также отметил, что решение о выплате премий принимает правление Нафтогаза и наблюдательный совет компании.

Он также заявил, что не является государственным служащим и выступает за рыночные зарплаты для работников госкомпаний. Витренко также подчеркнул, что благодаря победе в Стокгольмском арбитраже Украина в целом получила около 5 млрд долларов.

Напомним:

Топ-менеджмент "Нафтогаза" получит премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский "Газпром".

Наблюдательный совет "Нафтогаза" проголосовал за выплату бонусовправлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским Газпромом.

Согласно решению наблюдательного совета, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов - 1% от суммы выигрыша в споре с "Газпромом". В 2018 году было выплачено 20 млн долларов.

На переговорах о транзите газа, которые прошли в Минске, Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что "Нафтогаз" отзовет иск против российского "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов.

Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.

27 декабря "Нафтогаз" получил от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

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Экономическая правда