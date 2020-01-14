Премії від сплачених "Газпромом" 2,9 мільярдів доларів ще не виплатили – Вітренко

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що премії за отримані від "Газпрому" 2,9 мільярда доларів ще не були призначені, але це дійсно прямо передбачено трудовими контрактами конкретних працівників компанії.

Про це він написав у Facebook.

"Моя позиція - бути відкритим та щирим у комунікації. Тому не уникав відповіді на це питання (про премії - ред.) чи не намагався замилити очі читачам популістичними фразами. Чесно сказав, що за контрактами група працівників має отримати 1% від отриманих грошей (насправді навіть менше)", - заявив він.

За словами Вітренка, станом на 14 січня 2020 року премії топ-менеджменту "Нафтогазу" ще не виплатили.

"Наразі можу абсолютно чесно стверджувати, що премії за отримані від Газпрому напередодні Нового року 2,9 мільярда доларів ще не були призначені. Хоча це дійсно прямо передбачено трудовими контрактами конкретних працівників компанії", - підкреслив він.

Виконавчий директор "Нафтогазу" також зазначив, що рішення про виплату премій ухвалює правління Нафтогазу та наглядова рада компанії.

Він також заявив, що не є державним службовцем та виступає за ринкові зарплати для працівників держкомпаній. Вітренко також підкреслив, що завдяки перемозі у Стокгольмському арбітражі Україна загалом отримала близько 5 мільярдів доларів.

Нагадаємо:

Топ-менеджмент "Нафтогазу" отримає премію в розмірі 1% від 2,9 мільярда доларів, які виплатив Україні російський "Газпром".

Наглядова рада "Нафтогазу" проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

Згідно з рішенням наглядової ради, правлінню підлягає виплата в розмірі 45,6 млн доларів – 1% від суми виграшу у суперечці з "Газпромом". У 2018 році було виплачено 20 млн доларів.

На переговорах про транзит газу, які пройшли у Мінську, Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.

Також міністр енергетики та захисту довкілля Оржель заявив, що "Нафтогаз" відкличе позов проти російського "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів



27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

30 грудня НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років та домовились про відкликання та врегулювання судових спорів.

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Економічна правда