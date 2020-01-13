Wizz Air откроет рейсы в Италию по маршрутам, которые прекратил обслуживать Ernest Airlines

Лоукостер Wizz Air анонсировал запуск пяти новых маршрутов из столицы Албании Тираны в города Италии, которые прекратила обслуживать компания Ernest Airlines из-за остановки полетов.

Об этом сообщает avianews.com.

Отмечается, что с 29 марта будут выполняться полеты в Бергамо, с 31 марта - в Пизу, с 1 мая - в Верону и Болонью, с 1 августа - в аэропорт Тревизо (около Венеции).

Рейсы будут выполняться от трех до семи раз в неделю.

"Маршрутная сеть Ernest Airlines из Тираны включала 10 аэропортов: Милан (Мальпенса), Бергамо, Пизу, Венецию, Геную, Парму, Верону, Болонью, Неаполь и Бари", - говорится в сообщении.

Напомним:

Авиакомпания Ernest Airlines с 11 января временно останавливила свои рейсы из-за приостановки действия лицензии.