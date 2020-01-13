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Wizz Air відкриє рейси до Італії за маршрутами, які припинив обслуговувати Ernest Airlines

Понеділок, 13 січня 2020, 15:12
 

Лоукостер Wizz Air анонсував запуск п'яти нових маршрутів зі столиці Албанії Тірани до міст Італії, які припинила обслуговувати компанія Ernest Airlines через зупинку польотів.

Про це повідомляє avianews.com.

Зазначається, що з 29 березня будуть виконуватися польоти в Бергамо, з 31 березня - до Пізи, з 1 травня - до Верони і Болоньї, з 1 серпня - в аеропорт Тревізо (біля Венеції).

Рейси будуть виконуватися від трьох до семи разів на тиждень.

"Маршрутна мережа Ernest Airlines з Тирани включала 10 аеропортів: Мілан (Мальпенса), Бергамо, Пізу, Венецію, Геную, Парму, Верону, Болонью, Неаполь і Барі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Авіакомпанія Ernest Airlines з 11 січня тимчасово зупинила свої рейси через припинення дії ліцензії.

Раніше Ernest Airlines заявляла про припинення продажу квитків з 13 січня 2020 року через припинення дії ліцензії авіакомпанії.

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