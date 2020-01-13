Wizz Air відкриє рейси до Італії за маршрутами, які припинив обслуговувати Ernest Airlines

Лоукостер Wizz Air анонсував запуск п'яти нових маршрутів зі столиці Албанії Тірани до міст Італії, які припинила обслуговувати компанія Ernest Airlines через зупинку польотів.

Про це повідомляє avianews.com.

Зазначається, що з 29 березня будуть виконуватися польоти в Бергамо, з 31 березня - до Пізи, з 1 травня - до Верони і Болоньї, з 1 серпня - в аеропорт Тревізо (біля Венеції).

Рейси будуть виконуватися від трьох до семи разів на тиждень.

"Маршрутна мережа Ernest Airlines з Тирани включала 10 аеропортів: Мілан (Мальпенса), Бергамо, Пізу, Венецію, Геную, Парму, Верону, Болонью, Неаполь і Барі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Авіакомпанія Ernest Airlines з 11 січня тимчасово зупинила свої рейси через припинення дії ліцензії.

Раніше Ernest Airlines заявляла про припинення продажу квитків з 13 січня 2020 року через припинення дії ліцензії авіакомпанії.