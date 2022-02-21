Стоимость Bitcoin упала ниже 38 тысяч долларов

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Котировки биткоина упали ниже 38 тысяч долларов – сооснователь криптобиржи Huobi Ду Джун считает, что следующее ралли криптовалюты будет лишь в конце 2024 или начале 2025 года.

Об этом пишет Markets Insider.

Сооснователь Huobi Ду Джун сказал, что на цены биткоинов часто влияют технологические изменения в сети криптовалюты, в частности, так называемые "халвинги".

Халвинг – это двукратное уменьшение награды за майнинг того или иного коина.

Последние халвинги прошли в 2016 и 2020 годах, и криптоаналитики ожидают, что следующее состоится в 2024 году.

"Вероятно, мы сейчас находимся на ранней стадии медвежьего рынка", - сказал Ду Джун.

"Но следующий халвинг действительно трудно предсказать точно, потому что существует много других факторов, которые также могут повлиять на рынок – например, геополитические проблемы, включая войну, или недавний COVID", - добавил он.

"После этого цикла мы сможем увидеть следующий бычий рынок биткоинов только в конце 2024-го начале 2025 года", - утверждает эксперт.

Бычий рынок – это период, когда цены постоянно растут, в то время как медвежий рынок – наоборот.

Как свидетельствуют данные Coindesk, за последние сутки криптоактив потерял около 2% стоимости, за неделю – 11%.

По состоянию на 14:00 по Киеву биткоин опустился ниже 38 тыс долларов - до 37 473 дол. По состоянию на 17:01 биткоин немного отыграл падение – до 38 698 дол.

Напомним:

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Экономическая правда