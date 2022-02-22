Биткоин и другие криптовалюты упали в цене на фоне новостей о Путине и ОРДЛО

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Биткоин и другие криптовалюты во вторник упали на фоне новостей о признании Россией независимости ОРДЛО и вводе войск на оккупированные территории.

Об этом пишет CNBC.

Так, во время утренних торгов биткоин упал до 36 370 долларов – самого низкого уровня за последние 2 недели.

Позже самая большая в мире криптовалюта сократила свои потери, торгуясь с падением на 3% за 24 часа до цены 37-495 долларов за монету.

При этом другие криптовалюты также падали в цене: Ethereum упал на 4%, XRP – на 10%.

Аналитики связывают это падение с эскалацией напряженности из-за подписания президентом РФ указов о признании независимости ОРДЛО и вводе войск на оккупированные территории.

"Биткоин, как и криптовалюта в целом, за одну ночь двигались вместе с азиатскими фондовыми индексами, поскольку заголовки о российско-украинском обострении повлекли за собой движение цен", - сказал CNBC Крис Дик, трейдер провайдера криптовалют B2C2.

По состоянию на 17:00 по Киеву Ethereum несколько отыграл падение, поднявшись до 2639 долларов. А биткоин – поднялся до 38 013 долларов.

Напомним:

После признания РФ террористических группировок "Л/ДНР" цена на золото взлетела до рекорда за 9 лет, а совокупные потери от падения европейских, американских и азиатских рынков могут достигать триллиона долларов.

Экономическая правда