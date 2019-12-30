Лоукостеру Ernest Airlines приостановят действие лицензии

Авиационные власти Италии ENAC 29 декабря объявили о приостановке действия лицензии лоу-коста Ernest Airlines на перевозку пассажиров и грузов с 13 января 2020 года.

Об этом сообщает avianews.

Авиаперевозчику запретили продажу билетов, однако предоставили возможность выполнить перелеты в пиковый период перевозок в новогодние праздники с целью защиты пассажиров, которые уже имеют купленные билеты.

В ENAC обратили внимание, что санкции по отношению к Ernest Airlines не связаны с безопасностью полетов, поэтому запрет на выполнение рейсов вводится с задержкой.

Приостановка лицензии обосновывается регулятором регламентом №1008 от 2008 года, который содержит общие правила предоставления авиационных услуг в пределах ЕС.

В ENAC добавили, что если Ernest Airlines предоставит необходимые гарантии, предусмотренные правилами ЕС, приостановка действия лицензии может быть отменена.

В Ernest Airlines avianews сообщили, что сейчас идет работа с Итальянскими авиационными властями и учредителями для урегулирования ситуации и отзыва решения о приостановке лицензии.

Лоукост является крупнейшим игроком на рынке перелетов между Украиной и Италией. Маршрутная сеть авиакомпании включает четыре направления из Киева, четыре из Львова, одно из Одессы и два из Харькова.