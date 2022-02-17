Все разделы
Укр / Рус

Биржевой регулятор США ведет расследование в отношении владельца криптобиржи Binance: причина

Четверг, 17 февраля 2022, 11:20 - Алексей Павлыш
 
getty images

Комиссия ценных бумаг и бирж США (SEC) проверяет американский филиал криптогиганта Binance, а также двух торговых компаний, связанных с его основателем Чанпеном Чжао.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.

Две торговые фирмы, Sigma Chain AG и Merit Peak Ltd. действуют как маркет-мейкеры, торгующие криптовалютами на бирже Binance.US.

Маркетмейкер - компания, которая берет на себя риски хранения и операций с ценными бумагами.

По словам источников, регулятор изучает, как Binance.US раскрывает клиентам свои связи с торговыми фирмами.

На своем сайте Binance.US сообщает, что аффилированные маркет-мейкеры могут торговать на бирже, хотя не указывает, какие фирмы могут это делать.

Отмечается, что SEC запросила информацию о двух организациях Binance.US, которая является филиалом Binance в США.

При этом, чтобы привлечь Binance к ответственности, Комиссия должна доказать, что имеет юрисдикцию по криптовалютам, предложенным площадкой.

Регулятор склонен рассматривать их как ценные бумаги, тогда как представители отрасли с этим категорически не согласны.

Binance имеет свою криптовалюту BNB, которая была выпущена в 2017 году.

"SEC иногда открывает и закрывает расследование, не выдвигая по их итогам обвинений и не налагая штрафные санкции", - напоминает газета.

Напомним:

Агентство Bloomberg впервые оценило состояние основателя и гендиректора криптобиржи Binance Чанпена Чжао в 96 млрд долларов - агентство не учитывает принадлежащие миллиардеру криптоактивы, поэтому эта сумма может быть еще больше.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

США криптовалюта компании биржа

powered by lun.ua
Материалы по теме
США готовы помочь Украине в расследовании масштабной кибератаки 16 февраля 2022, 10:45
У Байдена официально подтвердили, что предложили Украине кредитные гарантии до 1 миллиарда долларов 15 февраля 2022, 12:25
США предоставят Украине 1 миллиард долларов кредитных гарантий – Bloomberg 14 февраля 2022, 20:51
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте