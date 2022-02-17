Биржевой регулятор США ведет расследование в отношении владельца криптобиржи Binance: причина

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Комиссия ценных бумаг и бирж США (SEC) проверяет американский филиал криптогиганта Binance, а также двух торговых компаний, связанных с его основателем Чанпеном Чжао.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.

Две торговые фирмы, Sigma Chain AG и Merit Peak Ltd. действуют как маркет-мейкеры, торгующие криптовалютами на бирже Binance.US.

Маркетмейкер - компания, которая берет на себя риски хранения и операций с ценными бумагами.

По словам источников, регулятор изучает, как Binance.US раскрывает клиентам свои связи с торговыми фирмами.

На своем сайте Binance.US сообщает, что аффилированные маркет-мейкеры могут торговать на бирже, хотя не указывает, какие фирмы могут это делать.

Отмечается, что SEC запросила информацию о двух организациях Binance.US, которая является филиалом Binance в США.

При этом, чтобы привлечь Binance к ответственности, Комиссия должна доказать, что имеет юрисдикцию по криптовалютам, предложенным площадкой.

Регулятор склонен рассматривать их как ценные бумаги, тогда как представители отрасли с этим категорически не согласны.

Binance имеет свою криптовалюту BNB, которая была выпущена в 2017 году.

"SEC иногда открывает и закрывает расследование, не выдвигая по их итогам обвинений и не налагая штрафные санкции", - напоминает газета.

Напомним:

Агентство Bloomberg впервые оценило состояние основателя и гендиректора криптобиржи Binance Чанпена Чжао в 96 млрд долларов - агентство не учитывает принадлежащие миллиардеру криптоактивы, поэтому эта сумма может быть еще больше.

Экономическая правда