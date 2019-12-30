Лоукостеру Ernest Airlines призупинять дію ліцензії
Авіаційна влада Італії ENAC 29 грудня оголосила про призупинення дії ліцензії лоукоста Ernest Airlines на перевезення пасажирів і вантажів з 13 січня 2020 року.
Про це повідомляє avianews.
Авіаперевізнику заборонили продаж квитків, проте надали можливість виконати перельоти в піковий період перевезень в новорічні свята з метою захисту пасажирів, які вже мають куплені квитки.
У ENAC звернули увагу, що санкції по відношенню до Ernest Airlines не пов'язані з безпекою польотів, тому заборона на виконання рейсів вводиться з затримкою.
Призупинення ліцензії обґрунтовується регулятором регламентом №1008 від 2008 року, який містить загальні правила надання авіаційних послуг в межах ЄС.
У ENAC додали, що якщо Ernest Airlines надасть необхідні гарантії, передбачені правилами ЄС, припинення дії ліцензії може бути скасовано.
У Ernest Airlines avianews повідомили, що зараз йде робота з Італійською авіаційною владою і засновниками для врегулювання ситуації і відкликання рішення про призупинення ліцензії.
Лоукост є найбільшим гравцем на ринку перельотів між Україною та Італією. Маршрутна мережа авіакомпанії включає чотири напрямки з Києва, чотири зі Львова, один з Одеси і два з Харкова.
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