Лоукостеру Ernest Airlines призупинять дію ліцензії

Авіаційна влада Італії ENAC 29 грудня оголосила про призупинення дії ліцензії лоукоста Ernest Airlines на перевезення пасажирів і вантажів з 13 січня 2020 року.

Про це повідомляє avianews.

Авіаперевізнику заборонили продаж квитків, проте надали можливість виконати перельоти в піковий період перевезень в новорічні свята з метою захисту пасажирів, які вже мають куплені квитки.

У ENAC звернули увагу, що санкції по відношенню до Ernest Airlines не пов'язані з безпекою польотів, тому заборона на виконання рейсів вводиться з затримкою.

Призупинення ліцензії обґрунтовується регулятором регламентом №1008 від 2008 року, який містить загальні правила надання авіаційних послуг в межах ЄС.

У ENAC додали, що якщо Ernest Airlines надасть необхідні гарантії, передбачені правилами ЄС, припинення дії ліцензії може бути скасовано.

У Ernest Airlines avianews повідомили, що зараз йде робота з Італійською авіаційною владою і засновниками для врегулювання ситуації і відкликання рішення про призупинення ліцензії.

Лоукост є найбільшим гравцем на ринку перельотів між Україною та Італією. Маршрутна мережа авіакомпанії включає чотири напрямки з Києва, чотири зі Львова, один з Одеси і два з Харкова.