Эксглава "Оператора рынка" выписал сам себе премии на 2 миллиона: НАБУ завершило расследование

Владимир Евдокимов фото: expro

НАБУ завершило расследование по делу незаконных выплат премий эксдиректору ГП "Оператор рынка" - речь идет о Владимире Евдокимове.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в 2019-2020 годах эксглава "Оператора рынка" "незаконно завладел средствами государственного предприятия" из-за выдачи приказов о выплате ему поощрительных выплат на общую сумму 2,15 млн грн.

Речь идет о Владимире Евдокимове, который в тот период возглавлял госпредприятие. В декабре 2021 ему сообщили о подозрении.

"Стороны защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направления его в суд", - добавляют в НАБУ.

В бюро отмечают, что собранных материалов достаточно для начала процесса возмещения ущерба, причиненного ГП "Оператор рынка" действиями экскеровничества.

"Для этого госпредприятие может подать гражданский иск в рамках уголовного производства. Национальное бюро неоднократно обращало внимание ГП на необходимость начать этот процесс".

Однако иск до сих пор не подан, что противоречит интересам государства, которое теряет возможность своевременного возмещения причиненного имущественного ущерба", - говорится в позиции НАБУ.

Напомним:

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении советнику министра энергетики и экс-директору Оператора рынка в завладении 2 млн грн.

В период 2019-2020 годов госпредприятие "Оператор рынка" возглавлял Владимир Евдокимов.

Экономическая правда