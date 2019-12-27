Кабмин на заседании 27 декабря снял ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер Алексей Гончарук.

По его словам, теперь украинцы сами будут решать, на карту какого банка получать зарплату, пенсию или соцпомощь.

"Отныне деньги можно будет получать на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил "зарплатный проект". Это будет способствовать справедливой конкуренции между банками за право обслуживать граждан, а следовательно, улучшит качество банковских услуг в стране", - написал он.

Напомним:

Ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство разрабатывает проект, по которому большинство работников на практике смогут самостоятельно выбирать банк для выплаты заработной платы.

Экономическая правда