Кабмін скасував "зарплатне рабство" – Гончарук
Кабмін на засіданні 27 грудня зняв обмеження щодо переліку банків, через які працівники бюджетних установ можуть отримувати виплати.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр Олексій Гончарук.
За його словами, тепер українці самі вирішуватимуть, на картку якого банку отримувати зарплату, пенсію чи соцдопомогу.
"Відтепер гроші можна буде отримувати на картку будь-якого банку, а не лише там, де роботодавець оформив "зарплатний проект". Це сприятиме справедливій конкуренції між банками за право обслуговувати громадян, а отже, покращить якість банківських послуг в країні", - написав він.
Нагадаємо:
Раніше міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд розробляє проєкт, за яким більшість працівників на практиці зможуть самостійно обирати банк для виплати заробітної плати.
Економічна правда
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