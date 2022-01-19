Четверть вакцинированных украинцев старше 60 лет подали заявку на "ковидную тысячу"

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Четверть из 3,5 миллиона вакцинированных украинцев старше 60 лет подала заявки на получение тысячи гривен в рамках программы "еПоддержка".

Источник: заместитель министра экономики Александр Грибан на онлайн брифинге 19 января

Прямая речь: "На сегодняшний день получено около 930 тысяч заявок от этой возрастной категории граждан. Всего у нас около 3,5 млн провакцинированных людей 60 плюс. То есть на сегодня это около 25% заявок получено…

Сейчас мы распространяем действие программы на людей старше 60 лет и они уже со следующего понедельника будут иметь возможность покупать лекарства. Банки будут проверять возраст человека как раз в момент проведения платежа.

Обращаем внимание, что за средства программы можно будет приобрести исключительно лекарственные средства. Нельзя будет покупать средства с недоказанной эффективностью, биологически активные добавки или какие-либо медицинские приборы".

Детали: Замминистра экономики напомнил, что программа "еПоддержка"будет действовать до 18 декабря 2022 года. По словам Грибала, механизм выплат офлайн, для людей не имеющих смартфонов, запустят во втором-третьем квартале этого года.