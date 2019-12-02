США подарили Украине 88 полицейских автомобилей
Соединенные Штаты передали Национальной полиции Украины 88 автомобилей в рамках поддержки реформы правоохранительных органов.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Мы с радостью продолжаем поддерживать реформу правоохранительных органов в Украине, даря эти 88 транспортных средств для Национальной полиции Украины", - проинформировала посольство США на своей странице в Facebook.
Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор во время церемонии заявил, что многие из этих транспортных средств будут предоставлены полицейским в территориальных общинах, сообщило посольство.
"Итак, этим мы продолжаем сотрудничество и надеемся на то, что подобных церемоний в будущем станет больше", - цитирует посольство Тейлора.
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