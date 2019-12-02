США подарували Україні 88 поліцейських автівок
Сполучені Штати передали Національній поліції України 88 автомобілів в рамках підтримки реформи правоохоронних органів.
Про це повідомило посольство США на своїй сторінці у Facebook.
"Ми з радістю продовжуємо підтримувати реформу правоохоронних органів в Україні, даруючи ці 88 транспортних засобів для Національної поліції України", - проінформувало посольство.
Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор під час церемонії заявив, що багато з цих транспортних засобів буде надано поліцейським у територіальних громадах, повідомило посольство.
"Отже, цим ми продовжуємо співпрацю і сподіваємось на більше подібних церемоній у майбутньому", - цитує посольство Тейлора.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua