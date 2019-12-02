США подарували Україні 88 поліцейських автівок

Сполучені Штати передали Національній поліції України 88 автомобілів в рамках підтримки реформи правоохоронних органів.

Про це повідомило посольство США на своїй сторінці у Facebook.

"Ми з радістю продовжуємо підтримувати реформу правоохоронних органів в Україні, даруючи ці 88 транспортних засобів для Національної поліції України", - проінформувало посольство.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор під час церемонії заявив, що багато з цих транспортних засобів буде надано поліцейським у територіальних громадах, повідомило посольство.

"Отже, цим ми продовжуємо співпрацю і сподіваємось на більше подібних церемоній у майбутньому", - цитує посольство Тейлора.

Європейська правда