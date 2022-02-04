СМИ: Цукерберг поручил Facebook развивать сервисы коротких видео из-за конкуренции с TikTok

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Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания должна "сосредоточиться на развитии сервисов для коротких видео" из-за "беспрецедентного уровня конкуренции" с появлением TikTok.

Об этом он сказал во время онлайн-встречи с сотрудниками после отчета Meta о квартальных доходах, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Meta отчиталась об уменьшении квартальной прибыли на 8%, до $10,28 млрд, и снижении ежедневной аудитории Facebook – с 1,93 млрд до 1,92 млрд.

По данным агентства, Цукерберг на встрече объяснил, что акции упали из-за "слабого прогноза выручки на следующий квартал"

Основатель компании добавил, что Facebook столкнулась с "беспрецедентным уровнем конкуренции" после появления TikTok и "должна сосредоточиться на развитии сервисов для коротких видео". К примеру, Reels в Instagram.

Многие сотрудники владеют акциями Meta по программам мотивации, поэтому в компании начали опасаться, что скачки курса приведут к увольнениям и стали думать, как удержать персонал, пишет Bloomberg.

Отвечая на вопрос о выгорании, Цукерберг заявил, что Meta, возможно, продолжит трехдневные праздничные выходные и посоветовал не игнорировать отпуск.

Однако четырехдневную неделю вводить пока не будут, по его опыту, это не продуктивно.

Напомним:

Материнская компания Facebook Meta в четверг потеряла более 237 млрд долларов – это самое большое однодневное падение стоимости в истории фондового рынка США.

Акции Meta в четверг обвалились более чем на 25% на фоне более слабого, чем ожидалось, прогноза доходов.

Основатель и CEO Facebook Марк Цукерберг потерял 29 млрд долл в четверг на фоне рекордного однодневного падения акций материнской компании Meta Platforms Inc.

Такие результаты компании обусловлены, в частности, потерей младшей части аудитории соцсетями Meta. Компания прогнозирует получить в первом квартале меньшую прибыль, чем ожидают инвесторы, в результате конкуренции с другими платформами.

Meta заявила, что ожидает доход в первом квартале 2022 года в диапазоне от 27 до 29 миллиардов долларов, что эквивалентно росту от 3% до 11% г/г.

Прежде всего речь идет о конкуренции с TikTok – соцсетью с короткими видео, которая по количеству посещений в прошлом году обогнала поисковик Google. В Meta ранее отмечали, что работают над своими соцсетями, чтобы конкурировать с TikTok за младшую аудиторию.

Экономическая правда