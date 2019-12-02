Россия запускает газопровод в Китай

Bloomberg

Россия и Китай запускают трубопровод "Сила Сибири", который соединит российские газовые месторождения Сибири с КНР.

Об этом сообщает Bloomberg.

Газпром планирует начать с поставок в 10 млн кубометров газа в день и хочет достичь максимальной пропускной способности до 2025 года.

Согласно данным компании минимальный экспорт в Китай по трубопроводу составит 5 млрд кубометров в 2020 году, 10 млрд в 2021 году и 15 млрд в 2022 году, к 2025 году мощность трубы должна составлять около 38 млрд кубометров в год.

Длина трубопровода идущего с востока Сибири до границы с Китаем составляет 3000 километров.

Газпром, после более чем десятилетних переговоров, в 2014 году подписал с Китаем контракт в 400 млрд долларов на поставку 38 млрд кубических метров газа ежегодно в течение 30 лет. Это крупнейший контракт российской компании.