Росія запускає газопровід до Китаю

Bloomberg

Росія та Китай запускають трубопровід "Сила Сибіру", який з’єднає російські газові родовища Сибіру з КНР.

Про це повідомляє Bloomberg.

Газпром планує почати з поставок в 10 мільйонів кубометрі газуна день і очікує досягти максимальної пропускної спроможності до 2025 року.

Згідно з даними компанії мінімальний експорт до Китаю по трубопроводу складе 5 мільярдів кубічних метрів у 2020 році, 10 мільярдів в 2021 році і 15 мільярдів у 2022 році, до 2025 року потужність труби має становити близько 38 мільярдів кубометрів на рік.

Довжина трубопроводу із східного Сибіру до кордону з Китаєм сягає 3 тисячі кілометрів.

Газпром, після більш ніж десятирічних переговорів, в 2014 році підписав з Китаєм контракт в 400 мільярдів доларів на поставку 38 мільярдів кубічних метрів газу щорічно протягом 30 років. Це найбільший контракт російської компанії.





