Всі розділи
Укр / Рус

Росія запускає газопровід до Китаю

Понеділок, 2 грудня 2019, 13:53
 
Bloomberg

Росія та Китай запускають трубопровід "Сила Сибіру", який з’єднає російські газові родовища Сибіру з КНР.

Про це повідомляє Bloomberg.

Газпром планує почати з поставок в 10 мільйонів кубометрі газуна день і очікує досягти максимальної пропускної спроможності до 2025 року. 

Згідно з даними компанії мінімальний експорт до Китаю по трубопроводу складе 5 мільярдів кубічних метрів у 2020 році, 10 мільярдів в 2021 році і 15 мільярдів у 2022 році, до 2025 року потужність труби має становити близько 38 мільярдів кубометрів на рік. 

Довжина трубопроводу із східного Сибіру до кордону з Китаєм сягає 3 тисячі кілометрів.

Газпром, після більш ніж десятирічних переговорів,  в 2014 році підписав з Китаєм контракт в 400 мільярдів доларів на поставку 38 мільярдів кубічних метрів газу щорічно протягом 30 років. Це найбільший контракт російської компанії.


Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Газпром Росія

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Прямі поставки російського газу залежать від компенсацій за арбітражами — міністр енергетики 2 грудня 2019, 13:05
Чистий прибуток "Газпрому" впав на 45% через зниження цін на газ 30 листопада 2019, 13:30
"Газпром" може виплатити Україні 3 мільярди доларів газом – Вітренко 29 листопада 2019, 18:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!