Газпром создал "дочку" в Германии для сертификации "Северного потока -2"

Российский Газпром создал в Германии дочернюю компанию, отсутствие которой было причиной остановки сертификации газопровода "Северный поток - 2".

Об этом идет речь в сообщении на сайте компании.

Немецкая компания называется Gas for Europe GmbH. Она станет владельцем и оператором части протяженностью 54 км российского газопровода в водах Германии, а также наземного объекта в г. Любмин.

В ноябре 2021 года немецкий энергорегулятор Bundesnetzagentur приостановил процесс сертификации оператора "Северный поток - 2", пока компания не создаст немецкую "дочку".

"Тогда дочернее предприятие должно выполнить требования независимого оператора передачи, как это изложено в законе Германии об энергетической промышленности", - пояснили в агентстве.

Таким образом "ПП-2" выполнил требование немецкого законодательства по организации оператора газопровода. Агентство ранее указывало, что после передачи активов и полноты предоставленной новой компанией информации процесс сертификации может быть возобновлен.

У агентства есть еще 4 месяца на вынесение решения.

Напоминаем:

Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2".

После того, как Bundesnetzagentur вынесет предварительное решение по "ПП-2", его должна рассмотреть Еврокомиссия. Окончательное решение агентства будет зависеть от выводов ЕК.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина будет вовлечена в процесс сертификации "Северного потока-2" при рассмотрении этого вопроса Европейской комиссией.

Немецкий энергетический регулятор сообщил, что решения о полной сертификации газопровода "Северный поток-2" не следует ожидать в первой половине 2022 года.

Экономическая правда