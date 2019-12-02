Зеленский допустил, что поговорит с Путиным о газе в Париже

Президент Зеленский допустил, что в рамках саммита в Нормандском формате в Париже может обсудить с президентом РФ заключение долгосрочного газового транзитного контракта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский рассказал в интервью западным СМИ Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

Зеленский отметил, что газопровод "Северный поток-2" значительно ослабил позиции Украины на газовых переговорах.

"Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться. Однако если нам удастся заключить новый транзитный договор на срок до десяти лет, если европейцы нам помогут, а Россия не будет противостоять этому, тогда мы сможем говорить, что "Северный поток-2" не является политическим проектом. Пока это утверждение не имеет никаких оснований", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что обсуждал с Путиным по телефону вопросы энергетической безопасности Европы, и президент РФ "принял к сведению нашу позицию".

Зеленский не исключил, что газовый вопрос будет обсужден на встрече в Париже.

"Для меня важно, что проблема газа сама по себе является вопросом. Какими бы ни были пожелания обеих сторон, они никоим образом не должны быть связаны с Донбассом. Хотя я не исключаю, что транзит газа также будет обсуждаться в Нормандском формате", - сказал президент.

Встреча в Нормандском формате с участием глав Украины, России, Франции и Германии состоится 9 декабря в Париже.

25 ноября президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Помимо прочего, они обсудили вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - Евросоюз.

28 ноября в Вене министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель провел встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком, где они обсудили подготовку к подписанию договора о транзите газа.

Источники в правительстве заявили, что двусторонние переговоры с РФ по газу были предложены ЕС.

31 декабря 2019 года истекает срок действия контракта на транзит газа через территорию Украины из РФ.

Европейская правда