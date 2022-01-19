В прошлом году перелеты Зеленского стоили украинцам вдвое больше, чем в 2020 году
На перелеты делегаций с участием президента Владимира Зеленского в 2021 году Государственное управление делами потратило 40,2 млн грн, что почти вдвое больше, чем годом ранее.
Об этом свидетельствуют данные единственного веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua
Наибольшие расходы были связаны с перелетом Зеленского по маршруту "Киев-Кеплавик-Вашингтон-Сан-Франциско-Лос-Анджелес-Вашингтон-Кеплавик-Киев" в августе – более 8,4 млн грн.
Официальный визит президента Украины в Соединенные Штаты, главной целью которого было проведение переговоров с президентом США Джо Байденом длился два дня – с 31 августа по 1 сентября.
Еще в 4,2 млн грн обошелся налогоплательщикам перелет Владимира Зеленского в США для участия в Генеральной ассамблее ООН.
Среди наиболее затратных перелетов также: в Объединенные Арабские Эмираты – за 1,68 млн грн; в Глазго на 26-й Климатический саммит ООН – за 1,5 млн грн; в Брюссель на "Саммит восточного партнерства" - за 1,5 млн грн; в Париж на переговоры с президентом Франции Эмануэлем Макроном – за 1,2 млн грн; и в Катар – за 1,1 млн грн.
На внутренние авиаперевозки Владимира Зеленского в 2021 году потратили вдвое меньше, чем в 2020-м – всего 4,7 млн. грн.
Заметим, что передвижение между государствами в 2020 году было ограничено из-за локдаун в странах мира и запретов на въезд в связи с пандемией.
Напоминаем:
Услуги по авиаперевозке президента Владимира Зеленского оказывает Государственное авиационное предприятие "Украина", которое находится в управлении Государственного управления делами.
После обнародования расследования "Украинской правды" о праздновании юбилея Андрея Ермака в государственной резиденции "Гута", Владимир Зеленский сообщил журналисту УП, что "президентский самолет неисправен". И будто именно поэтому, ему пришлось воспользоваться вертолетами.
Николай Максимчук, ЭП
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