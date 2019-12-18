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Двухсторонние переговоры Украины с РФ по газу пройдут на этой неделе

Среда, 18 декабря 2019, 18:57

"Оператор ГТС Украины", который будет руководить украинской газотранспортной системой с 2020 года, и "Газпром" на этой неделе проведут очередной раунд переговоров о возможном подписании межоператорского соглашения и продолжения транзита с нового года.

Об этом сообщил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон, во время отчета о реализации плана анбандлингу НАК "Нафтогаз Украины" в среду, передает Интерфакс-Украина.

Также он отметил, что отношения между компаниями в последнее время существенно улучшились, тогда как еще недавно "Газпром" не допускал специалистов украинского оператора на ГИС "Суджа".

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Напомним:

Глава правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что вероятность подписания газового транзитного соглашения между Украиной и Россией до 1 января является очень маленькой.

17 декабря глава правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что если газовый транзит не подпишут сейчас, то стороны вернутся к нему в апреле-мае.

16 декабря НАК "Нафтогаз Украины" сообщал, что никаких договоренностей по транзиту российского газа по территории Украины после 2019 года в переговорах с Газпромом на данный момент не достигнуто.

Президент Владимир Зеленский за кулисами Нормандской встречи в Париже сказал журналистам, что Украина подпишет договор с Россией о поставках газа "по лучшим условиям, чем до этого" – на период "где-то посередине" между одним и десятью годами.

4 декабря президент России Владимир Путин назвал условия украинской стороны по транзиту газа "экономически неприемлемыми".

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Газпром Нафтогаз газ

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