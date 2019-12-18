Двухсторонние переговоры Украины с РФ по газу пройдут на этой неделе

"Оператор ГТС Украины", который будет руководить украинской газотранспортной системой с 2020 года, и "Газпром" на этой неделе проведут очередной раунд переговоров о возможном подписании межоператорского соглашения и продолжения транзита с нового года.

Об этом сообщил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон, во время отчета о реализации плана анбандлингу НАК "Нафтогаз Украины" в среду, передает Интерфакс-Украина.

Также он отметил, что отношения между компаниями в последнее время существенно улучшились, тогда как еще недавно "Газпром" не допускал специалистов украинского оператора на ГИС "Суджа".