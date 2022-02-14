Россия прокачивает через Украину вдвое меньше газа, чем должна по контракту

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Транзит российского газа через украинскую территорию с четверга остается вдвое меньше контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной.

Об этом свидетельствуют данные операторов газотранспортных систем, передает издание РИА Новости.

Текущая заявка на транзит российского газа через Украину составляет 58,62 миллиона кубометров, говорится на сайте "Оператора ГТС Украины". Это почти вдвое меньше контрактных обязательств "Газпрома" на 2022 год (примерно 109 миллионов кубов в сутки).

Таким образом, объем прокачки с прошлого четверга вновь откатился к средним показателям января, несмотря на некоторый рост с конца месяца.

Что касается газопровода "Ямал-Европа", мощности магистрали остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме, и физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.

"Газпром" в январе не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на месяц вперед, как делал в прошлом году.