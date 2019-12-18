Двосторонні перемовини України з РФ щодо газу пройдуть на цьому тижні

"Оператор ГТС України" , який керуватиме українською газотранспортною системою з 2020 року, та "Газпром" цього тижня проведуть черговий раунд переговорів про можливе підписання міжоператорської угоди і продовження транзиту з нового року.

Про це повідомив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон, під час звіту про реалізацію плану анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" в середу, передає Інтерфакс-Україна.

Також він зазначив, що відносини між компаніями останнім часом істотно покращилися, тоді як ще нещодавно "Газпром" не допускав фахівців українського оператора на ГВС "Суджа".

Нагадуємо:



Голова правління НАК Нафтогаз Андрій Коболєв заявив, що вірогідність підписання газової транзитної угоди між Україною та Росією до 1 січня дуже маленька.

17 грудня голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що якщо газовий транзит не підпишуть зараз, то сторони повернуться до нього у квітні-травні.

16 грудня НАК "Нафтогаз України" повідомляв, що жодних домовленостей щодо транзиту російського газу територією України після 2019 року в переговорах з Газпромом наразі не досягнуто.

9 грудня Президент Володимир Зеленський за лаштунками Нормандської зустрічі в Парижі заявив журналістам, що Україна підпише договір із Росією про поставки газу "за кращими умовами, ніж до цього" – на період "десь посередині" між одним і десятьма роками.

4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".