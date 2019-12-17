Если газовый транзит не подпишут сейчас, мы вернемся к нему в апреле-мае — Коболев

Вероятность того, что договор о транзите российского газа через Украину не будет подписан до нового года, остается по-прежнему большой, однако дискуссия при таком развитии событий может возобновиться в апреле-мае следующего года.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Интерфакс-Украина.

"Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", - сказал он в среду.

Коболев добавил, что если Сенат США сегодня утвердит санкции по "Северному потоку-2", а президент США быстро их подпишет, то это увеличит шансы на подписание контракта на транзит газа в конце этого года - начале следующего.

Председатель правления НАК "Нафтогаз" отметил, что долгосрочное прекращение транзита, которое, в случае такого развития событий, будет первым в истории страны, станет большим вызовом для экономики и запланированных правительством темпов его роста.

По его словам, это будет переломный момент в таких вопросах как энергобаланс страны, энергоэффективность и добыча газа.

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Напомним:

16 декабря НАК "Нафтогаз Украины" сообщал, что никаких договоренностей по транзиту российского газа по территории Украины после 2019 года в переговорах с Газпромом на данный момент не достигнуто.

Президент Владимир Зеленский за кулисами Нормандской встречи в Париже сказал журналистам, что Украина подпишет договор с Россией о поставках газа "по лучшим условиям, чем до этого" – на период "где-то посередине" между одним и десятью годами.

4 декабря президент России Владимир Путин назвал условия украинской стороны по транзиту газа "экономически неприемлемыми".

Дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря.

18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.

"Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.

Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.