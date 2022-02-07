Кремль использует газовые поставки в качестве политического рычага – ЕК

Урсула фон дер Ляйен HEIKKI SAUKKOMAA/Lehtikuva/AFP via Getty Images

Несмотря на рекордный спрос и высокие цены на газ на европейских рынках, российский государственный "Газпром" экспортирует исторически низкие объемы газа в ЕС.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Euractiv.

"Европа в настоящее время переживает энергетический кризис и исторически высокие цены на электроэнергию, в первую очередь из-за высоких цен на газ. Но "Газпром" не заинтересован в увеличении поставок для нас, несмотря на пиковые цены и большой спрос", – сказала она.

"Появляется все больше доказательств того, что Кремль продолжает использовать поставки газа в качестве политического рычага", - добавила она.

Продолжающаяся демонстрация военной силы Кремлем на украинской границе только усилило опасения по поводу энергетической безопасности Европы, пишет издание.

"Европа импортирует 90% своего газа, и более 40% этого поступает из России", – отметила фон дер Ляйен.

Хотя не все страны ЕС зависимы от газа с РФ, но такие как Германия, Польша, Австрия, Литва, Словакия и Венгрия почти полностью зависят от российского газа.

Страны Европы стремятся диверсифицировать свои поставки газа из-за "очень странного делового поведения Газпрома" и решающей роли, которую ископаемый газ играет в энергетическом балансе Европы.

"Нам нужно стать независимыми от этого и последовательно работать с надежными поставщиками газа", - сказала она.

Страны Евросоюза уже начали обращаться за газом к США и ведут переговоры с Норвегией об увеличении поставок.