Youtube ужесточил правила об угрозах в интернете

Видеохостинг YouTube хочет пресечь угрозы и дискриминации и сделать среду более безопасной для пользователей.

Об этом сообщает AIN.UA.

Раньше Youtube запрещал прямые угрозы, распространение персональных данных, призывы к насилию. Теперь нельзя угрожать скрыто или подразумевать вред. Например, изображать насилие над кем-то или говорить о том, что может случиться с человеком.

Также нельзя последовательно оскорблять кого-то из-за расы, гендера или сексуально ориентации. Это касается не только других авторов, но и любых публичных персон.

Даже если отдельные видео не пересекают установленные границы, во внимание могут принять общее содержание канала.

За многократные нарушения канал отключат от партнерской программы.

Youtube будет показывать перед публикацией потенциально проблемные комментарии автору канала — ему предстоит решить, скрыть их или оставить.