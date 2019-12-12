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Youtube посилив правила щодо погроз в інтернеті

Четвер, 12 грудня 2019, 20:23

Відеохостинг YouTube хоче припинити погрози і дискримінації і зробити середу безпечнішою для користувачів.

Про це повідомляє AIN.UA.

Раніше Youtube забороняв прямі погрози, поширення персональних даних, заклики до насильства.

Тепер не можна погрожувати приховано або мати на увазі вчинення шкоди. Наприклад, зображати насильство над кимось або говорити про те, що може трапитися з людиною.

Також не можна послідовно ображати когось через расу, гендер або сексуальну орієнтацію. Це стосується не тільки інших авторів, а й будь-яких публічних персон.

Навіть якщо окремі відео не перетинають встановлені межі, до уваги можуть прийняти загальний вміст каналу. За багаторазові порушення канал відключать від партнерської програми.

Youtube також буде показувати перед публікацією потенційно проблемні коментарі автору каналу - йому треба буде вирішити, приховати їх або залишити.

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