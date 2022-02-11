Собственная метавселенная и NFT: YouTube рассказал о планах на год

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YouTube планирует создать собственную метавселенную и дать возможность авторам контента зарабатывать на ней с помощью NFT-токенов.

О своих планах на 2022 год компания рассказала в официальном блоге.

По словам директора по продукту сервиса YouTube Нила Мохана, YouTube начнет создавать метавселенную на своей платформе по видеоиграм.

"Мы будем работать над тем, чтобы сделать игры более интерактивными и более живыми. Еще рано говорить о чем-то подробно, но мы рады возможности превращать виртуальные миры в реальность для зрителей", - написал Мохан.

Кроме того, в компании рассказали о планах использовать блокчейн и NFT-токены на платформе как новый способ монетизации контента и заработка авторов.

Предполагается, что пользователи могут купить уникальные видео, фотографии или другие произведения искусства.

"Новые технологии, такие как блокчейн и NFT, позволят авторам строить более крепкие отношения со своей аудиторией. В то же время, они смогут сотрудничать в рамках новых проектов и зарабатывать деньги ранее недоступными способами", - говорится в блоге.

YouTube также аноносировал, что продолжит развивать свой аналог TikTok - YouTube Shorts.

Нил Мохан добавил, что вскоре в разделе появится возможность совершать покупки сразу с коротких видео, вести общие прямые трансляции и стать спонсором канала.

Экономическая правда