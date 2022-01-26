В YouTube заявили о положительном влиянии отключения счетчика дизлайков

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CEO YouTube Сьюзан Войчицки заявила, что сокрытие счетчика дизлайков положительно повлияло на уменьшение негатива, также она рассказала о приоритетах развития платформы в этом году.

Об этом говорится в письме Войчицки, опубликованном в блоге YouTube.

"Людям не нравятся видео по многим причинам, в том числе по тем, которые не имеют ничего общего с видео, а это значит, что это не всегда точный способ выбрать видео для просмотра. Мы хотим, чтобы каждый создатель чувствовал, что может заявить о себя без преследований.

Мы экспериментировали над удалением счетчика дизлайков много месяцев на миллионах роликов. Мы не видели существенной разницы в количестве просмотров в зависимости от того, отображается ли количество дизлайков", - говорится в письме.

"Но самое важное - количество "хейт-рейдов" уменьшилось", - заявила Войчицки.

Она также рассказала о некоторых планах платформы.

Так, в YouTube следят за технотрендами, в частности, NFT.

CEO компании заявила, что криптовалюты и NFT "открыли ранее немыслимые возможности" для укрепления взаимосвязи между авторами контента и их поклонниками.

"Мы всегда сосредоточены на том, чтобы расширять экосистему YouTube с целью помочь нашим авторам извлечь выгоду из развивающихся технологий, таких как NFT", - добавила Войчицки.

По ее словам, YouTube продолжит развивать игровую стриминговую платформу.

Напомним:

Ранее YouTube объявил, что с 10 ноября 2021 года постепенно перестанет показывать количество дизлайков под видео – совсем убирать кнопку "Не нравится" не планируют, но количество негативных реакций смогут видеть только авторы.

Экономическая правда